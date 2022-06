Mayoría de choferes de rutas de CDMX incumplen compromisos tras alza de tarifa

A cambio del incremento de un peso al pasaje en el transporte concesionado, choferes de las 102 Rutas que operan en la Ciudad de México deben cumplir 15 compromisos para mejorar el transporte, los cuales, pudimos constatar que, en su mayoría, no se cumplen.

Por ejemplo, en el caso de los conductores son:

Que porten uniforme: pantalón oscuro y camisa blanca.

“Por ejemplo, ¿usted no porta el uniforme? Bueno, sí. De hecho, me lo quité porque ya no voy a trabajar”, explicó Carlos David Moreno, chofer.

“Ahora sí que por la tarjeta de circulación esta vencida y la tienen que tramitar”, aseguró Carlos David Moreno, chofer.

Licencia de conducir vigente.

“¿Por qué motivo se está deteniendo a esta unidad?… Por falta de licencia falta la licencia Tipo C, emitida por la Ciudad de México”, dijo Monserrat Juárez, del personal de subsecretaría de Transporte Semovi.

Respetar el reglamento de tránsito.

Unidades circulaban en sentido contrario

Se pudo observar unidades circulando en sentido contrario, a exceso de velocidad y haciendo cambios intempestivos de carril.

En el caso de las unidades, algunos de los acuerdos fueron evitar la acumulación en las bases y subir pasaje en lugares prestablecidos.

No circular con vidrios polarizados.

Tener en buen estado luces y calaveras.

Respetar la cromática oficial.

Colocar las tarifas autorizadas a la vista.

Esto provocó una discusión entre el chofer de una unidad y pasajeros a los que les pedía 8 pesos cuando la tarifa marcaba 6.50.

El acuerdo indica que los concesionarios deben tener las unidades en buen estado, lo cual muchos operadores reconocieron que no se cumple.

“¿Qué fue lo que le falló, lo que no cumplió?… Pues cosas que tienen todos los carros, foquitos, ventilas, un vidrio roto, los asientos en mal estado, así, me entiende, y posiblemente lo que usted dijo de la cromática y todo eso”, explicó Trinidad Marcos Martínez, chofer.

“Yo no sé cómo se ponen a exigir cuando manejan bien alterados, llevan todo el volumen, no te bajan donde es y hacen lo que quieren… ¿No ha mejorado el transporte?… No, la verdad no, siguen igual siguen igual… no están haciendo caso a nada de lo que les pidieron”, mencionó Karla, pasajera.

El INVEA y la Secretaría de Movilidad montaron un operativo, donde los conductores que no cumplieron con alguno de los 15 acuerdos fueron multados y sus unidades inmovilizadas.

Choferes uniformados y en regla en la Ruta 18

Sorprendentemente visitamos el paradero de la Ruta 18, que corre sobre Insurgentes Norte, y nos encontramos con unidades limpias, en perfecto estado y con choferes uniformados y en regla.

“No voy a generalizar porque no es así. Hay gente irresponsable, pero en mi caso, yo me pongo de ejemplo, los mismos dueños lo saben, aquí pueden ver si quieren, mi historial como conductor, si no he tenido accidentes, soy impecable en eso…. ¿Usted si respeta el reglamento?… Me esfuerzo para qué le digo. Sí es el 99% aplicarlo”, mencionó Roberto Granados, chofer.

“¿Usted ve que mejoró el servicio?… Pues esta es la primera vez que subo a partir del incremento, el chofer sinceramente muy amable, te da los buenos días al subir y yo creo que portar un uniforme una camisa da un buen aspecto”, precisó Brandon, pasajero.

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México Andrés Lajous dio a conocer el resultado del operativo, en el cual se realizaron 540 revisiones al transporte concesionado.

“30 unidades suspendidas, hasta el momento… ¿Cuáles son los motivos de suspensión?… Una unidad con una tarifa que no era la autorizada, incumplimiento del uniforme, 14 incumplimientos en licencia vigente ─esto es muy importante─ seis incumplimientos en póliza de seguro y, hasta el momento, las unidades no se han presentado -de las revisadas-, no se han presentado con acompañantes”, detalló Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la Ciudad de México.

“¿Usted si trae sus documentos?… Sí, traigo mis documentos en regla; traigo mi licencia, el tarjetón y mi aseguranza de los pasajeros. Todo lo traigo en regla… ¿Y su unidad?… También está muy limpia, ya viejita, pero trato de traerla muy limpia para que el público vaya bien… yo si estoy de acuerdo que hagan estos operativos”, destacó José Luis Moreno, chofer.

Con información de Santos Briz

HVI