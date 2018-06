Mayor riesgo de la elección, que desacaten resultados, dice Luis Carlos Ugalde

El desacato de los resultados por parte de los candidatos no triunfadores, la inhibición y compra de voto, son algunos de los 20 riesgos que Integralia Consultores detectó para la elección del 1 de julio.

Hay vulnerabilidades que nos llevan a riesgos. Son escenarios y nosotros, como una empresa, siempre estamos pensando en las pesadillas para que los clientes puedan anticiparlas”, dijo Luis Carlos Ugalde Ramírez, director general de Integralia Consultores en entrevista para ‘Estrictamente Personal’ con Raymundo Riva Palacio.

El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que siempre hay amenazas, pero consideró que las elecciones van a funcionar “en general bien” y que los riesgos no son predicciones, sólo son escenarios posibles.

Hay muchas amenazas en el entorno, pero si las instituciones son sólidas, esas amenazas no ocurren. El mayor riesgo de la elección es que se desacaten los resultados y los perdedores digan que no es válido e impugnen la elección. Será fundamental que el INE a las 11 de un mensaje sobre el conteo rápido”, insistió.

Ugalde Ramírez detalló los horarios más críticos y fundamentales de la elección del 1 de julio, que incluso podrían afectar en la contabilización de los votos y generar discusiones.

Al interior de las casillas, a partir de las 6 de la tarde habrá mucho lío para los funcionarios de casilla porque va a ser una sobrecarga de trabajo y se te puede alentar el proceso”.

Otro riesgo existe en torno a lo cerradas que se encuentran las preferencias electorales.

En México es una amenaza que las elecciones estén cerradas y los candidatos oportunistas traten como fraude la certeza de las elecciones, por lo cerrado. Hay una fortaleza, que es que el INE es muy bueno organizando elecciones”, explicó.

De acuerdo a Ugalde, entre las 8 de la mañana y 13 horas será la primera zona de riesgo por los intentos de movilización de votantes o de compra de votos, las tácticas de inhibición del voto, es decir ‘fake news’ o noticias falsas sobre grescas y balazos para no asistir a las casillas, y la aparición en las redes sociales de historias sobre supuestos fracasos.

A las 6 de la tarde será el primer momento crítico donde habrá un intento de madrugar, el madruguete, no sé si para la elección de presidencial, pero para gobernador sí”, aseveró.

Otro horario que destacó es el de 8 de la noche. “Habrá encuestas de salida, pero si la elección se cierra a 6, 5 o 4 puntos, algunos medios pueden decidir esperar. Entre las 8 y las 11 hay otra segunda tentación que es la de salir a decir que ya ganaron. Será el momento en que el INE dé un conteo rápido”. Indicó que, en el caso de Morena, ya se convocó a la celebración en plazas públicas.

Por último, dijo que los ataques violentos contra candidatos ya no son riesgo, sino que ya se materializaron. “El INE no puede hacer nada. Esto no va a acaba hasta que acabe el crimen organizado penetrando sus estructuras. Esto ya es un costo de la elección”, concluyó.

Con información de Estrictamente Personal

KAH