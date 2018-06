May promete ley para castigar fotos debajo de las faldas

Las mujeres ignoran que pueden estar a punto de ser víctimas de lo que se conoce en Gran Bretaña como ‘upskirting’ o tomar fotos por debajo de la falda sin consentimiento.

Sin embargo, esto no es un delito criminal. Y víctimas se ven obligadas a buscar otras medidas legales.

“En el caso del upskirting, se pueden presentar cargos de orden administrativo por voyerismo, pero hay una laguna legal y muchos procedimientos fallan porque no logran satisfacer los criterios de esta falta”, destaca Lucy Frazer, política británica y abogada.

Hace un año, una joven sorprendió a un hombre tomándole una foto por debajo de su falda en un concierto y de inmediato comenzó una campaña para que esta actividad se haga un delito criminal con castigos de hasta dos años de cárcel.

“Estaba enojada y muy molesta y quise que se hiciera algo. Y en una semana me di cuenta de que este era un problema muy grande, porque me empezaron a llegar mensajes de mujeres y jovencitas diciéndome cómo se sentían y que no podían hacer nada porque no había manera de documentar el skirting como delito”, dijo Gina Martin; Víctima de ‘upskirting’.

Ahora, todo ese esfuerzo está arrojando resultados. La primera ministra Theresa May ha prometido hacer todo lo posible para que esa ley sea creada y aplicada cuanto antes.

Aunque se sabe que el número de víctimas de ‘upskirting’ es enorme, incluyendo niñas de hasta 10 años de edad, no existen cifras oficiales. Esto porque al no ser un crimen, la policía no tiene un control estricto.

La práctica es usada además para alimentar páginas pornográficas en Internet.

Este es un ejemplo claro de cómo la ley tarda en alcanzar a la tecnología. Hoy en día es muy sencillo tomar fotos o videos con los celulares, sin que nadie se dé cuenta de lo que están haciendo.

Pero el gobierno ha prometido corregir este problema en particular lo antes posible.

Con información de Horacio Rocha Staines

HVI