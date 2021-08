Mauricio Toledo abandonó México con rumbo a Chile, revela Fiscalía de CDMX

El fiscal especializado en combate a la corrupción de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Rafael Chong Flores, dio a conocer a la Cámara de Diputados, que el diputado Mauricio Toledo abandonó México con rumbo a Chile desde el 26 de julio.

Te recomendamos: Mauricio Toledo pide licencia para dejar diputación previo a discusión de desafuero

Expone Rafael Chong Flores, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, adscrito a la @FiscaliaCDMX, los argumentos para declarar la procedencia de la acción penal en contra del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. https://t.co/iI0kJFDRzR — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) August 11, 2021

“Nos informan las autoridades migratoria mexicanas, el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con destino a la República de Chile“, dijo el funcionario.

Presentó licencia para separarse de su cargo

El diputado federal, Mauricio Toledo, dijo este miércoles, 11 de agosto de 2021, que presentó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, la solicitud de licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido.

Antes de iniciarse su proceso de desafuero en el pleno del Palacio Legislativo, el diputado presentó la solicitud de licencia para evadir el debate de su caso en la tribuna.

“La verdad siempre se impone ante autoridades imparciales”, indicó el funcionario acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Mauricio Toledo afirmó, en un oficio enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que se vio obligado a tomar esta decisión ya que las autoridades no garantizaron un trato justo e imparcial.

Órdenes de aprehensión contra Huerta y Toledo

La Fiscalía capitalina informó el martes que tras el desafuero solicitaría órdenes de aprehensión contra Huerta y Toledo, ya que asistiría a la Cámara a presentar “información y los razonamientos técnicos y legales que sostienen la solicitud de desafuero”.

Toledo, del Partido del Trabajo (PT), aliado del Gobierno, está acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Sobre sus acucaciones dijo: “no temo enfrentar la justicia” y agregó que “la verdad siempre se impone ante autoridades imparciales”.

En un oficio enviado a la Mesa Directiva, Toledo presentó la solicitud de licencia al señalar que “las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión”.

Con información de Noticieros Televisa

HVI