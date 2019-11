Matrimonio infantil y forzado, mujeres y niñas son puestas en venta

Hay otra expresión de violencia contra la mujer: los matrimonios forzados, que son una práctica común en varias comunidades de Metlatónoc, Guerrero, uno de los municipios más pobres de México. Los padres ponen precio a sus hijas para venderlas y, entre más pequeñas, más valen.

El papá de una niña de seis años ya piensa en venderla, “antes de que la toque la Luna”, como dice el dicho local, antes de que tenga su primera menstruación. Eso le da un mayor valor económico.

El hombre que se quiera casar con ella tendrá que pagar entre 150 y 200 mil pesos a la familia.

Yo le digo a mi esposo que la niña debe estudiar. Que estudie lo que quiera y si se quiere casar, que lo haga, que nosotros no debemos venderla. No estuvo bien lo que hicieron mis padres conmigo al venderme”, dice la señora Alfonsina.

Ella sabe lo que es, su esposo la compró cuando tenía 15 años, eso fue hace 20.

Ni siquiera conocía a quien pagó por ella.

Cuando llegué aquí me puse a llorar, me dio tristeza porque no conocía a la familia de mi esposo ni a la gente del pueblo. Después me fui acostumbrando a la casa, llegué aquí, dejé de sufrir.

Él no me maltrata, estoy bien. Ya no extraño tanto a mis padres, ya no extraño tanto a mi pueblo”.