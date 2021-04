Mataron a su familia, ahora es candidata por peligroso Distrito en Guerrero

Otra candidata que enfrenta una situación particularmente peligrosa es Diana Itzel Hernández, quien en estas elecciones 2021, contiende en Guerrero por el Distrito Local 25, que abarca los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, región disputada desde hace años por los grupos criminales de Los Rojos y Los Ardillos.

En las elecciones locales y federales de 2018, en ese distrito, fueron asesinados tres precandidatos, por ello la candidata solicitó protección federal ante el peligro que representa hacer campaña ahí y aun conociendo esta situación, decidió participar.

“Las personas tal vez no quieran asumir una responsabilidad de esta magnitud, yo lo entiendo, por el temor, pero en este caso pues yo ya no tengo nada que perder, ya lo he perdido todo”, dijo Diana Hernández. Candidata Diputada Local por Morena, Guerrero.