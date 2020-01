La matanza nos ha dejado perdidos y destrozados, Margarita Langford le dice a AMLO

Margarita Langford, familiar de una de las víctimas de la masacre registrada en noviembre pasado, señaló que el hecho dejó perdida y olvidada a la familia; en conferencia de prensa al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Langford compartió ante el Presidente su desconcierto porque la violencia en el país aún perviva y daña a las comunidades, como en La Mora.

“Yo amo este país y me duele hasta el alma de pensar no poder vivir aquí. Esta masacre nos ha dejado perdidos y destrozados y espero que este destino no marque a nuestra comunidad”, dijo Margarita ante el titular del Ejecutivo federal.