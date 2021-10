Matan en EEUU a la locutora mexicana Gaby Ramos; su exnovio es el principal sospechoso

Doce años como novios, cinco de matrimonio y una hija. Es parte de la historia de Omar con Gaby, asesinada en la puerta de su propia casa.

“Yo recibí una llamada de mi hija, en la madrugada, escuché a mi hija llorando, no me podía explicar lo que había sucedido”, explicó Omar Hernández, exmarido de Gaby Ramos .

Omar tomó un vuelo desde Ciudad de México hasta Salt Lake, Utah, Estados Unidos en donde Gaby vivía desde hace cuatro años.

“Tuve que comunicar la noticia a mi hija, no se la quería comunicar por videollamada, quería estar aquí para abrazarla. La noticia más difícil que he tenido que transmitir creo”, añadió Omar.

Gaby Sifuentes, graduada de la Facultad de Psicología de la UNAM, era conocida como Gaby Ramos entre la audiencia de la radio latina “La más picosita” de la ciudad de Taylorsville, en donde trabajaba como locutora.

Omar Hernández acotó que Gaby Ramos “estaba muy sacada de onda, como muy temerosa por la inseguridad en México, la falta de oportunidades, entonces ella vino aquí justamente por eso, de lo que vino ella huyendo un poco, justo toda esta inseguridad y pues lamentablemente se encontró que pues esto no conoce de fronteras”.

Alrededor de la 1.35 de la madrugada del domingo 17 de octubre, la voz de Gaby fue silenciada a balazos. Rocío estaba en la casa que compartía con su hermana, hasta donde llegó un hombre con quien Gaby había mantenido una relación intermitente durante el último año.

“Era su exnovio, ella lo había terminado porque tenía muchos brotes de violencia. Le dije a mi hermana ‘no le abras, no le abras’, dijo ‘solo quiero hablar con ella, solo quiero despedirme, ya la voy a dejar en paz’ y mi hermana se levantó y me dijo ‘yo lo corro’. Fue y le abrió la puerta, cuando le abrió la puerta ella le dijo ‘vete, ya vete’ y él le dijo ‘por qué me hace esto’, le gritó y fue cuando él sacó la pistola y le disparó”, narró Rocío Sifuentes, hermana de Gaby Ramos.