Los Mastines de RSP, grupo que patrullará calles de CDMX para evitar compra de votos

Un grupo de hombres rapados y que se autodenominan Mastines adviertan que ellos van a cuidar las elecciones y evitarán la compra de votos en la Ciudad de México (CDMX).

Se presentó públicamente el grupo de autodefensa electoral llamado “Mastines”, del partido Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de México, la tarde del martes en en una pista de patinaje de la calzada México-Tacuba. El objetivo, según la dirigencia local de ese partido, es frenar la posible compra de votos y el fraude, durante los comicios del próximo domingo.

Los militantes integraron grupos de 50 personas para realizar patrullajes ciudadanos en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán.

Pese a su apariencia, con las cabezas rapadas y camisetas blancas sin mangas, así como el lema amenazante de su manta negra, en el partido descartaron que se trate de un grupo de choque.

“Vamos a movilizarnos con el grupo Mastines sin ningún tipo de armas, no, nos vamos a dejar, no vamos a permitir atropellos. Este grupo Mastines se presenta, como defensores de la democracia, no como grupo de choque sino como grupo de auto-defensa electoral”, dijo el dirigente de Redes Sociales Progresistas, CDMX.