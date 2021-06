Mascotas podrían sufrir de ansiedad por abandono de sus dueños en la nueva normalidad

Cuando inició la pandemia por COVID-19, los animales de compañía como Junior, Shelby y Baby Gaga fueron los más felices por el encierro: tenían a la familia en casa, día y noche.

Te recomendamos: Al menos 70% de niños mexicanos sufren ansiedad por confinamiento, revela estudio

Ahora, con la reincorporación a las actividades presenciales, las mascotas se enfrentan a una muy difícil etapa: el abandono y la soledad.

Baby Gaga, de 5 meses, es la más pequeña de los tres perros de Leslie. Llegó a casa durante la pandemia, para ella será más difícil el cambio.

América ha empezado a tener el mismo problema con Flaca y Coco.

“Me hacen relajo en la sala o se hacen del baño o me hablan los vecinos que están aullando. Entonces, como ahorita están muy acostumbrados a que me quede en casa todo el día, en el momento que salgo sí hay una diferencia en su actitud.¿Se acostumbraron a estar más apegados? Sí, me siento en el sillón y corren conmigo, ven que voy a salir y luego luego corren a la puerta como diciendo, ¿por qué no nos llevas?”, dijo América.

“Si nosotros queremos de la noche a la mañana cambiarle la rutina al perro, es un desastre, estamos teniendo problemas de ansiedad por separación, a veces no son cuestiones tan graves, pero sí exceso de apego y el cambio de la rutina para el perro, eso es como ¿por qué se van ahora todos? Necesitamos hacer este proceso gradual, no esperar a que ya el lunes el regreso a clases y el perro se queda solo, porque entonces vamos a tener problemas de destrucción, perros que ya tenían control de esfínteres, otra vez van a tener regresiones y ese tipo de cosas”, enfatizó Tania Puig, entrenadora canina.

“Tanto perros como gatos, que son los principales animales de compañía, pueden llegar a tener ansiedad por separación, el problema de los gatos es que son más silenciosos, más depresivos, entonces se quedan acostados en el lugar, no comen, no se acercan, no hace nada. Cuando tú llegas a tu casa el gato no hizo nada a comparación de los perros”, refirió Yunnuem Barrera, veterinaria etóloga de la UNAM