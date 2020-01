En masacre a familia LeBarón fueron disparadas más de 3 mil balas

Ya son 9 los detenidos por la masacre contra la familia LeBarón, 7 en México y 2 en Estados Unidos, y entre 40 y 50 personas identificadas por su participación en el hecho del pasado 4 de noviembre, informó Julián LeBarón.

“Casi todos son de Chihuahua, el Cártel de Juárez, y el que está detenido, dice que ellos estaban esperando a uno de los narcos del otro lado del cerro para tener un enfrentamiento y que se equivocaron, pero no sabemos, nadie nos ha explicado racionalmente porque agredieron a estas mamás y a mis primas, yo creo que todo irá cambiando mientras más investiguen, pero yo confío en que Estados Unidos sí nos va a decir que fue lo qué pasó, la única justicia que vamos a conocer en esta tierra no va a ser una reparación del daño, en esta tierra no la vamos a conocer, tal vez con Dios encontremos resignación y reparación del daño”, señaló Julián LeBarón.