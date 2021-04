Más de 93 millones de ciudadanos podrán votar el 6 de junio

Este 6 de junio, podrá acudir a votar un número sin precedente de mexicanos para las elecciones 2021.

La elección más grande de la historia tendrá también un padrón y lista nominal históricos para una jornada electoral, 93 millones 528 mil 473 ciudadanos podrán acudir a votar.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la lista nominal y el padrón electoral que se utilizarán en los comicios del 6 de junio.

El presidente del INE aseguró que las observaciones que la ciudadanía le ha hecho al padrón electoral y a la lista nominal, impiden hablar de fraude electoral en las próximas elecciones del 6 de junio de este año.

“Quién sea que hable de fraude o pretenda hacerlo, o de decisiones sesgadas por parte de esta autoridad, está hablando de una realidad virtual, inexistente, y no de la verdad jurídica que ha sustentado cada etapa y acto de este proceso electoral. No hay una sola decisión en la organización de la elección más grande de la historia que pueda sustentar la pretensión de revivir el fantasma del fraude que se ha erradicado con la construcción de un sistema electoral que es motivo de orgullo y reconocimiento a nivel internacional”, señaló Lorenzo Córdova, presidente del INE.

En la sesión del Consejo General del INE este miércoles, Ciro Murayama hizo un reconocimiento al TEPJF por haber confirmado la cancelación de las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán. Dijo que la independencia de las autoridades electorales sigue vigente y celebró la sentencia.

“Yo reconozco la entereza de los magistrados para no doblarse a presiones ante amenazas ni ante descalificaciones. La única manera que tenemos en democracia de coexistir es aferrándonos a la ley y no es cierto que el juicio de algunos que se pretenden justicieros pueda derrotar al derecho porque en ese momento será el poderoso quien imponga sus pretensiones por encima de los derechos que son de todos, rendir cuentas no es un asunto de contentillo, se aplica a todos por igual”, destacó Ciro Murayama, consejero electoral INE.