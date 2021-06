Más de 600 personas participaron en la Marcha del Orgullo Gay en Cancún

Este fin de semana se realizó en Cancún, Quintana Roo, la décimo séptima Marcha del Orgullo Gay.

“Seguiremos luchando para que todos, todas y todes las personas diversas podamos tener espacios seguros sin ser violentades, grito tu nombre porque no has sido mencionado, por la invisibilización, pero también lo grito orgullosa, aquí estamos promoviendo una cultura de derechos humanos y exigiendo justicia, no más discriminación”, se ecuchó decir a un orador.