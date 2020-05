Más de 30 arrestos en Nueva York durante protesta por muerte de George Floyd

Al menos 30 personas fueron arrestadas este jueves durante una protesta en Union Square, plaza histórica de Manhattan, por la muerte del afroamericano George Floyd, ocurrida el lunes en Minneapolis mientras se encontraba bajo custodia de la policía.

Decenas de personas se reunieron esta noche en la plaza neoyorquina bajo la consigna de “Black Lives Matter (las vidas de afrodescendientes importan). Pidieron que los cuatro agentes policiales involucrados en el arresto de Floyd fueran acusados de su muerte.

Algunos de los manifestantes se pelearon con los miembros del Grupo de Respuesta Estratégica de la policía de la ciudad de Nueva York y les arrojaron objetos.

Una fuente policial dijo a The New York Post que un oficial resultó herido cuando alguien le arrojó un bote de basura. La persona que hirió al agente fue detenida en la intersección entre la Calle 14 y la Sexta Avenida, informó ABC New York.

Más temprano este jueves, las protestas en Minneapolis, Minnesota, se intensificaron. Algunos negocios y construcciones amanecieron en llamas. Medios reportaron que una persona murió por un disparo durante la protesta.

La ola de manifestaciones masivas inició desde el mismo martes que se dio a conocer el video del arresto de Floyd, captado por transeúntes, previo a su fallecimiento en un hospital.

En las imágenes, se observa que un policía presiona su rodilla contra el cuello del hombre afroamericano, mientras éste grita que no puede respirar. El policía no liberó a Floyd ni siquiera cuando éste dejó de moverse unos ocho minutos después.

