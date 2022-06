Más de 140 mil jóvenes realizan examen para obtener un lugar en el nivel medio superior

Este fin de semana más de 140 mil jóvenes realizaron el examen para obtener un lugar en el nivel medio superior. En comparación con el 2021 por la pandemia del COVID, hubo un aumento de 7 mil jóvenes que se registraron para hacer este examen este año.

Durante este fin de semana y el próximo, sumarán más de 282 mil jóvenes de la Ciudad de México y la zona metropolitana los que habrán participado en los exámenes para aspirar a un lugar en el nivel medio superior.

Acudirán a las diferentes sedes que fueron seleccionadas para realizar el examen.

Brisa Lizbeth, al igual que muchos de los aspirantes, tuvieron que estudiar y prepararse tomando cursos en línea, en su casa.

“Me siento un poco nerviosa, todavía, yo lo sentí un poco tenso, todo está muy callado, estudiante clases en línea, con exámenes y todo eso y me dieron una guía para el examen de hoy y la repasé dos veces”, dijo la aspirante Brisa Lizbeth.

El joven quiere ser licenciado en Informática. La pandemia y algunos problemas de salud no fueron obstáculo para que se prepara para este examen.

“Estudiando algo sencillo y no estresante, por unos problemas de salud no pude asistir a la escuela”, refirió un aspirante.

Por el tema de la pandemia, a todos los aspirantes se les aplicó el protocolo de salud.

Según las autoridades, para impedir que los jóvenes tomen fotografías del examen, se les pide que no ingresen con teléfonos celulares.

“Al principio dijeron que no se podía usar el celular, ni calculadora”, señaló el joven José María Cruz.

“En la petición se les hace que no traigan este tipo de equipo, sí hay una revisión en la medida de lo posible para no ser demasiado intrusivo, sí se les indica que traigan lápiz, sacapunta y una forma de goma”, refirió el vocero Comipems.

Adicionalmente, como medida de seguridad, los exámenes son distintos.

“Las alternativas de examen son diferentes para cada día de aplicación, entonces, no son las mismas preguntas, es un paquete de reactivos muy robusto y las opciones no son las mismas, entonces son varias versiones las que utilizan a fin de evitar este tipo de acciones que se pasen, no hay forma por la cantidad de preguntas con las que se elaboraron”, concluyó Daniel López, vocero de Comipems.