Más de 80 mil cabezas de ganado están en riesgo por sequía extrema en Coahuila

Un cementerio de animales ha dejado la sequía en más de mil 500 comunidades rurales del estado de Coahuila, donde son más de 80 mil las cabezas de ganado en riesgo por falta de lluvias ya que no se ha dado el rebrote necesario para alimentarlos.

“No pues aquí, estamos en esta parte de aquí, pero en otros lados hay más vacas muertas, muchos más animales muertos porque no hay agua, caminan hasta 15, 20 kilómetros para llegar al agua y pues ya no alcanzan a regresar, quedan en el agua o quedan en el camino”, explicó un trabajador agrícola de la zona

En los ejidos Oratorio Chico y Oratorio Grande del municipio de General Cepeda no ha llovido, los aguajes se secaron, los cultivos son imposibles y prácticamente todo está secó.

“Llevamos un año sin llover, un año que no llueve ya y pues ya ve la mortandad de vacas que tenemos y no nomas de vacas, de chivas y de todo se ha muerto y pues esperemos a ver si Dios, llega el agua y pues algún apoyo del gobierno verdad porque antes nos apoyaban con el programa y ya nos quitaron todo, ya no hay nada de eso”, puntualizó otro de los trabajadores agrícolas del lugar.