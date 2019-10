Más de 700 detenidos por protestas en Ecuador

Al menos 714 personas fueron detenidas, 360 requirieron atención médica, y 86 policías resultaron heridos durante los siete días de protestas consecutivas registras en Ecuador, informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Te recomendamos: Muere indígena durante protesta en Quito, Ecuador, confirma Defensoría del Pueblo

Al presentar un balance de las protestas en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno, la ministra indicó que el país vivió el miércoles un panorama con menos incidentes violentos desde que iniciaron las manifestaciones, el 3 de octubre pasado.

Ha sido un momento en el que diferentes sectores saben que no podemos permitir esta escala de violencia”, dijo en rueda ofrecida la noche del miércoles acompañada por el comandante General de la Policía Nacional, Nelson Villegas.

De los detenidos la mayoría se registró en la ciudad de Guayaquil con 177; Quito con 163; Chimborazo con 65; Sucumbios con 43; Los Ríos con 40; Bolívar con seis y Zamora con dos, entre otros, detalló por su parte el periódico El Mercurio.

La ministra Romo señaló que durante el miércoles se realizaron manifestaciones de manera pacífica, pero también hubo enfrentamientos violentos, en especial en el centro de la ciudad de Quito donde aseguró que “hubo bombas molotov, una de estas fue lanzada a un carro blindado de la policía”.

Agregó que en la zona centro de Cuenca, ciudad ubicada en el sur de Ecuador, también se registraron actos violentos durante las marchas, que el miércoles cumplieron siete días consecutivos en contra del alza de los combustibles y de las políticas económicas anunciadas por el presidente Moreno.

La ministra de Gobierno lamentó que fueran lanzadas bombas lacrimógenas en las sedes de las Universidades Católica y Salesiana, sitios que acogen a las comunidades indígenas agrupadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y que el miércoles realizaron una manifestación pacífica contra el alza de los combustibles.

Romo ofreció una disculpa y señaló que este hecho se investigará. “Esto no puede suceder y no va a suceder, estos sitios deben mantenerse como lugares seguros. Transmito mis disculpas no sólo a las personas que fueron directamente afectadas, sino a quienes se preocupan por estos hechos”.

Con información de Notimex

HAVJ