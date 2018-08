Martí Batres refrenda su intención de presidir el Senado

Martí Batres refrendó su intención de presidir el Senado de la República; el senador electo señaló que la designación del próximo presidente de la Mesa Directiva de este órgano legislativo no va a fragmentar al grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Esto se va a decidir en una reunión del grupo, vamos a trabajar en la idea de que sea por consenso y vamos a trabajar siempre de manera unitaria, el factor de la cohesión del grupo parlamentario de Morena, de su unidad, es fundamental, porque tiene una gran responsabilidad formal, política e histórica”, apuntó.

Al realizar su registro como integrante de la próxima legislatura, el senador electo Armando Guadiana anunció que Napoleón Gómez Urrutia buscará presidir la comisión de economía.

“Tiene mucho que aportar, tiene una preparación basta en el extranjero y yo creo que puede aportar mucho, independientemente del conocimiento que tiene alrededor del tema laboral, del cual es participe día a día y debe estar aquí el miércoles 29 a las 11 de la mañana en la toma de protesta de todos los senadores”, señaló Armando Guadiana, senador electo por Morena.

Al Senado también acudió, Emilio Álvarez Icaza, quien se declaró senador independiente pese a haber obtenido el escaño por la coalición “Por México al Frente”.

“No hay deslealtad alguna, y tampoco no hay que confundirse. De inicio y de origen es un término planteado en una coalición electoral, parlamentaria y de gobierno. La Iniciativa Ahora es una iniciativa que se sumó al Frente como una cuarta expresión política. Yo no milito en partido alguno. No soy militante del PRD. No soy militante del PAN, no soy militante de MC”, defendió.

(Con información de Jessica Murillo)

