Batres destaca labor de Taibo como promotor de la lectura

Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, defendió la labor del escritor Paco Ignacio Taibo II como promotor de la lectura en nuestro país.

Dejó claro que el dictamen de la reforma legal que le permitiría dirigir el Fondo de Cultura Económica (FCE) está vivo y sólo espera que las titulares de las comisiones de Equidad de Género, Martha Lucía Micher, y de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera, le soliciten que continúe su trámite de votación en el pleno.

Batres explicó que se trata de “un dictamen que está vivo y simplemente lo que estamos haciendo es esperar a que dichas comisiones nos indiquen cuándo proponen que pase al pleno […] me parece que hubo, ésa es mi opinión personal, una frase muy desafortunada del escritor Paco Ignacio Taibo; creo, sin embargo, he visto que él ha pedido una disculpa pública y también por otro lado, desde mi punto de vista, no se puede desconocer tampoco que es uno de los más grandes impulsores del libro y de la lectura en nuestro país, entonces yo creo que eso también se tiene que ponderar en la discusión”.

En conferencia de prensa, el presidente del Senado anunció que presentará una iniciativa de reforma a los artículos 61 y 111 de la Constitución para eliminar el fuero a los legisladores, en sintonía con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el fuero al propio Presidente de la República.

“Voy a presentar una iniciativa para eliminar el fuero de los legisladores […] hoy si un legislador es acusado de un delito no puede ser procesado y juzgado, entonces la idea es quitar esa protección, para que pueda ser procesado y juzgado. Tiene que haber un procedimiento, tiene que haber una autorización del congreso de la Cámara de Diputados, entonces hay que quitar esa protección”, señaló Batres Guadarrama.

Dio a conocer que el Senado está en espera de que, en cualquier momento, el Jefe del Ejecutivo Federal haga llegar los nombramientos del canciller Marcelo Ebrard y de la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, para proceder al trámite legislativo de ratificación.

(Con información de Claudia Flores)

