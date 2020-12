Martes 15 de diciembre, día con menos homicidios en lo que va del gobierno de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el pasado martes 15 de diciembre se registró el menor número de homicidios todo el país, en lo que va de su administración.

“Ayer fue un día especial, desde luego no es para cantar victoria, pero fue el día de menos homicidios desde que estamos en el gobierno, hoy en la mañana nos informaron de que sólo fueron 47 homicidios en todo el país, vamos por eso a continuar con este trabajo, porque así como nos reunimos a nivel nacional, en lo federal, también se hace en los estados, aquí en Sonora todos los días hay una mesa que se reúne donde están representadas todas las instituciones y desde luego participa la gobernadora Claudia Pavlovich”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al inaugurar este miércoles el Cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Moctezuma, en Sonora, el mandatario reiteró que su gobierno trabaja para pacificar al país al atender las causas que originaron la violencia.

Y que a diferencia del pasado, los cuerpos de seguridad como el Ejército, la Marina y las policías estatales y municipales trabajan de manera coordinada en las Mesas de Seguridad.

Subrayó que con este cuartel se avanza en la meta de construir las 266 Coordinaciones Territoriales en el país, y que a la fecha ya hay cien mil elementos adscritos a la Guardia Nacional, de los cuales, dos mil están desplazados en Sonora.

Aseguró que a la par de las acciones en materia de seguridad se atiende la pandemia por el COVID-19 de manera prioritaria.

Y que la vacuna se aplicará a toda la población, sin mezquindades y fines electorales ya que la política es un noble oficio.

“Una situación de mucha tristeza, son tiempos aciagos, difíciles, de sufrimiento por la pandemia, pero no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, se está atendiendo la pandemia, se va a aplicar de manera pareja en todo el país, sin mezquindades, no puede ser utilizado un programa de vacunación con propósitos electorales porque ni siquiera se puede hablar de propósitos políticos porque la política es un noble oficio, si me dicen qué es lo más difícil, la pandemia o reactivar la economía, sin duda digo la pandemia porque la reactivación de la economía se está dando”, destacó presidente Andrés Manuel López Obrador.