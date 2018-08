Marko Cortés tiene indebidamente padrón de panistas: Héctor Larios

El senador panista, Héctor Larios, aspirante a la dirigencia nacional de ese partido, denunció que su contrincante, el diputado Marko Cortés, tiene indebidamente el padrón de militantes que podrían votar en esta elección.

En entrevista, el senador Larios dijo que incluso recibió una llamada de un call center promoviendo a su adversario en la contienda interna panista.

“Yo confío siempre en las instituciones, lamentablemente ya está el padrón circulando, ya nos llamaron por teléfono de un call center enumerando la historia de Marko Cortés y eso acredita que él tiene el padrón y los demás no lo tenemos, me parece que eso no es parejo, pero espero que ahí quede, que no vuelva a haber otra irregularidad. Supongo que se lo dio la dirigencia, pero es clarísimo que tiene el padrón”, explicó Héctor Larios, senador del Partido Acción Nacional (PAN).

Advirtió que el PAN podría desaparecer como ha ocurrido con otros partidos que, en países como Chile, eran muy importantes y con triunfos incluso en elecciones presidenciales.

Dijo que desconoce el ambiente en la nueva bancada panista luego de que quien era su dirigente nacional, Damián Zepeda, dejó el cargo para convertirse en el coordinador de los senadores de su partido.

Marko Cortés: Nuevo presidente del PAN no debe aspirar a cargo de elección

Marko Cortés, líder parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, dijo el pasado 12 de julio en ‘Estrictamente Personal’ que el nuevo presidente del PAN no debe aspirar a un cargo de elección popular y se debe dedicar exclusivamente a entablar un diálogo con todos los miembros de la institución para mantener la unidad.

“Si queremos sacar al PAN adelante, requerimos no un presidente del partido que sea candidato del CEN, no un presidente del partido que sea el candidato de los gobernadores, requerimos un presidente del partido que pueda sentarse a dialogar con todos y dar certidumbre, un presidente del partido dispuesto, y yo lo estoy, a que siendo presidente del partido no aspires a ningún otro cargo de elección mientras estás en tu cargo”, dijo Marko Cortés.

Agregó que se requiere un presidente de partido y un equipo en el Comité Ejecutivo Nacional concentrado a plenitud en el encargo, ante los cambios que se dan en México.

Subrayó que tiene una buena relación con los gobernadores, con Ricardo Anaya, con alcaldes y con muchos militantes de Acción Nacional.

Con información de Claudia Flores.

LLH