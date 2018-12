Marko Cortés critica el Paquete Económico de López Obrador

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, calificó de “electorero y clientelista” el paquete económico presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Hizo un llamado a la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para aumentar su sensibilidad, para que se abran al diálogo y a la discusión, antes de aprobar el presupuesto.

Los @diputadospan y de otros partidos de la oposición, levantaron la voz por la educación, la salud, el campo y la infraestructura durante la comparecencia del titular de la SHCP. Exigimos un presupuesto justo que atienda las necesidades de los mexicanos. pic.twitter.com/2GvE56yq9C — Acción Nacional (@AccionNacional) December 17, 2018

“A nosotros nos preocupa que nuevamente Morena use y abuse de su mayoría en la Cámara de Diputados, se ha dicho que no le moverán una sola coma y que lo piensan aprobar en los términos enviados, yo confío en que se abran al diálogo, a la discusión, a la corrección de ciertas partidas […] Nosotros lo que esperaríamos es sensibilidad por parte del gobierno, para poder tener un paquete económico que genere crecimiento y no solo clientelismo, nosotros vemos en este paquete económico que es populista, porque todo está enfocado al programa social, a la dádiva y no a la inversión que genera crecimiento”, dijo el presidente del PAN.

Hoy desayunamos con nuestros amigos de los medios de comunicación para celebrar juntos un año de mucha actividad. Gracias a cada uno por su dedicación y transparencia para llevar a los mexicanos nuestro mensaje. pic.twitter.com/k4jWyNMJjC — Marko Cortés (@MarkoCortes) December 17, 2018

Sobre el programa salarial que presentará el Gobierno Federal -y el aumento al salario mínimo-, el dirigente nacional panista lo apoyó y pidió que sea superior o igual al que aconseja el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“Todos los incrementos salariales, Acción Nacional los apoya porque éstos provienen del esfuerzo de la persona, porque dependen de su trabajo y el trabajo debe ser bien pagados. Nuestra pregunta es si ese incremento ya está por arriba de la línea de bienestar que marca Coneval, porque para nosotros cualquier incremento superior sería bienvenido”, señaló Marko Cortés.

Calificó de preocupante la rapidez con que el gobierno quiere legislar y hacer nombramientos, como el del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pidió a los senadores que no aceleren los tiempos y que escuchen y evalúen por igual a los candidatos.

(Con información de Jesús Barba)

