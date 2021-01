Marko Cortés asegura que coalición con el PRI y PRD es por un ‘bien superior’

El presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, aseguró que la coalición con el PRI y el PRD es por el bien superior, por lo que pidió a sus diputados mantenerse unidos y no caer en la trampa de la provocación de Morena.

“Va a intentar el partido en el gobierno, compañeras, compañeros, con los partidos coaligados, buscar que tengamos puntos de desencuentro en esta Legislatura, no caigan en la trampa, lo que van a buscar es meter temas en la agenda en donde podamos tener algún tipo de disputa, eso no debe ser tema de generar conflicto, ni mucho menos de claudicar en una convicción, en una propuesta de Acción Nacional, al contrario, ir coaligados es una decisión de estratégica por un bien superior, no es claudicar a ninguna convicción”, dijo

