Marko Cortés asegura que no hay riesgo de que el PAN pierda su registro

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que no hay ningún riesgo de que su partido pierda el registro por el número de afiliados que actualmente tiene, que equivale al 0.28% del Padrón Electoral Federal.

Te recomendamos: TEPJF revoca sanción contra Luis Donaldo Colosio Riojas



En videoconferencia el líder del PAN pidió a los ciudadanos afiliarse a su partido.

Cortés opinó sobre la actual política exterior mexicana que busca restablecer relaciones diplomáticas con Corea del Norte y que envía a Cuba apoyos para enfrentar la pandemia de COVID-19.

“Vemos tristemente a un presidente y a un equipo de gobierno, a su círculo cercano, defendiendo regímenes dictatoriales donde no se respetan los derechos humanos, donde no se vale soñar ni querer salir adelante, en donde no se puede ser aspiracionista, en donde no puedes tener un trabajo digno, en donde apenas la gente subsiste con pequeños apoyos gubernamentales, ese es el México que nosotros no queremos, pero que lamentablemente hoy quien nos gobierna parece que aspira a que México pase a ser otro Venezuela, otro Cuba y eso es lo que no vamos a permitir”.