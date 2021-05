Marko Cortés asegura que García Cabeza de Vaca sigue manteniendo su fuero

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró por videoconferencia que el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, mantiene su fuero constitucional, aún cuando el viernes pasado la Cámara de Diputados aprobó su desafuero. La dirigencia del PAN aseguró que el Gobierno Federal, Morena y su aparato de propaganda tienen en marcha una estrategia para empañar las elecciones 2021 en México.

“El fuero constitucional lo da el cargo y el gobernador de Tamaulipas sigue siendo gobernador y al ser gobernador sigue contando con el fuero a menos de que el congreso del Estado de Tamaulipas los removiera del cargo, entonces qué no se confundan que no les ganen las ansias persecutorias, políticas de este show que ha venido levantando el gobierno federal ante su incapacidad y falta de resultados. Con Cabeza de Vaca yo he estado estos días en contacto ante esta persecución política que ha hecho el gobierno federal y yo lo que hoy les diría es que Cabeza de Vaca claramente fue el impulsor de la alianza federalista, un Gobernador que no se calló, que no se dobló ante las amenazas, ante los ataques del gobierno federal”, dijo Marko Cortés, presidente Nacional del PAN.