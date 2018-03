Mark Zuckerberg pide perdón a los británicos por la filtración de datos

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pidió perdón a los británicos por la filtración de datos de la consultora Cambridge Analytica, mediante un anuncio publicado en varios periódicos del Reino Unido.

“Tenemos la responsabilidad de proteger su información. Si no podemos hacerlo, no la merecemos”, afirma el estadounidense Zuckerberg en su carta de disculpa, escrita en negro sobre fondo blanco, con un pequeño logo de la compañía y que ocupa una página completa de publicidad en rotativos como “The Observer”.

Facebook took out full page ads in the NYT, WSJ, WashPost, and 6 UK papers today https://t.co/kMA822kTpU pic.twitter.com/CUEYwyWuTT

— Brian Stelter (@brianstelter) March 25, 2018