Trump experimentó periodo “muy preocupante” de salud por COVID-19: Mark Meadows

El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, confirmó el reporte que trascendió a medios esta mañana de que la salud del presidente Donald Trump experimentó un periodo “muy preocupante” la noche del viernes 2 de octubre tras dar positivo a COVID-19.

La mañana de este sábado 3 de octubre, trascendió que el estado de salud del presidente Donald Trump era delicado, contradiciendo la postura dada por su equipo médico encabezado por Sean P. Conley, quien dijo que el mandatario se encontraba bien.

“Aún no estamos en un camino claro hacia una recuperación plena”, dijo Meadows a reporteros.

“Las próximas 48 horas serán críticas”, agregó Meadows.

En contraparte, el médico de cabecera del presidente Trump, Sean P. Conley, dijo que el mandatario no había requerido oxígeno y que ya no presentaba fiebre, luego de un periodo en el que la presentó pero no accedió a dar detalles.

De acuerdo con Meadows, cuyas declaraciones contradicen las ofrecidas por Conley, las próximas 48 horas serán cruciales para la evolución del presidente de Estados Unidos.

Trump informó la noche del jueves 1 de octubre que había dado positivo a la prueba de coronavirus junto a su esposa, Melania Trump.

Un día después de la confirmación, el presidente fue trasladado al hospital militar Walter Reed “por precaución”.

El presidente salió por pie propio de la Casa Blanca y abordó un helicóptero con rumbo al Centro Médico Militar Walter Reed.

La mañana de este sábado 3 de octubre, el equipo médico de Donald Trump dijo que el mandatario ya no presentaba fiebre y que no requirió oxígeno suplementario.

Sin embargo, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca puso en entredicho estas declaraciones tras asegurar que el viernes, Trump experimentó un periodo “muy preocupante” para la salud del presidente de Estados Unidos.

