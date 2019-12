Mario Villanueva no saldrá de prisión antes de que termine el año: Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que, si bien se continúa con las gestiones correspondientes para que el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, pueda acceder al beneficio de prisión domiciliaria, es un hecho que no saldrá antes de que termine el año, como se tenía contemplado.

Como no rindieron el informe justificado las autoridades señaladas como responsables, entonces, el señor magistrado (de apelaciones) y con toda razón, no quiere violentar nada del procedimiento, precisamente porque inclusive podrían interponer una queja quienes no están de acuerdo (con la salida de Villanueva)”, explicó la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero.