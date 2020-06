Mario Molina recomienda uso de cubrebocas y pide a AMLO poner el ejemplo

El premio Nobel de Química, Mario Molina, recomendó el uso de cubrebocas para evitar contagios de COVID-19 y pidió al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), poner el ejemplo.

En conferencia virtual con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el premio Nobel de Química, Mario Molina, explicó que luego de un estudio científico en el que participó, se demostró que el uso de cubrebocas es sumamente importante, porque evita el contagio del COVID-19.

“Lo que demostramos es que son muy importantes el uso de la máscaras, no nada más si estoy enfermo para no pasarle las gotas a otras personas, sino simplemente al hablar para que no contamine yo a los que están, ni siquiera tienen que estar muy cerca”, explicó el científico.