Mario Marín, ¿cuál es su vínculo con Lydia Cacho y la pederastia?

Esta tarde fue detenido en Acapulco, Guerrero, el exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien era buscado desde el 11 de abril de 2019 por una investigación en su contra por el delito de tortura, en agravio de la periodista Lydia Cacho.

Te recomendamos: Detienen a Mario Marín, exgobernador de Puebla, en Acapulco

El 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, y trasladada a Puebla por agentes de la Policía Judicial del Estado. En el trayecto, que duró más de 20 horas, ella denunció que fue torturada física y psicológicamente por al menos cinco agentes, quienes incluso le negaron atención médica por una afección pulmonar.

Lydia Cacho había escrito un libro donde involucraba al empresario poblano Kamel Nacif y a otros en una red de pornografia infantil.

“Quiúbole, Kamel, Marío Marín.

¡¿Qué pasó mi góber precioso?!, Kamel Nacif.

¡Mi héroe, chingao!. MM.

No, tú eres el héroe de esta película, papá, KN.

Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente, que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad, MM.

Yo te hablé para darte las gracias, de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema. Y para darte un abrazo te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé adónde te lo mando, KN.

Pues a Casa Puebla”MM.