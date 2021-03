Mario Draghi, primer ministro de Italia, se vacunará con AstraZeneca

El primer ministro italiano Mario Draghi dio a conocer, el viernes 19 de marzo de 2021, que decidió vacunarse contra COVID con la dosis de AstraZeneca.

Lo anterior lo compartió después del segundo aval de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) a la vacuna, aunque advirtió que todavía no ha reservado una cita.

“No me he registrado todavía, pero me vacunaré con AstraZeneca”, dijo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se aprobó un nuevo paquete de ayudas por valor de 32 mil millones para apoyar a familias y empresas penalizadas por la crisis derivada de la pandemia.