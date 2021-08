Mario Delgado pide a senadores aprobar revocación de mandato sin veda al presidente

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, pidió a los senadores de su partido que aprueben la nueva Ley Federal de Revocación de Mandato y que se movilicen como nunca para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es la ratificación de mandato y es una tarea que nos convoca a todas y todos quienes participamos en este movimiento de transformación. Los invito a que iniciemos una organización y movilización sin precedentes. No hay excusa, con todo el compromiso y pasión que tenemos con nuestro movimiento, porque está muy claro que el presidente de la República está haciendo su trabajo; tiene la simpatía, tiene la aprobación de la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Nos toca a nosotros organizarnos, se juega la continuidad de nuestro proyecto”, dijo Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

Pero, además, el dirigente de Morena sugirió a los legisladores que defiendan el derecho del presidente López Obrador para que no se le prohíba hablar de la revocación en el proceso.

Esto a pesar de que en la Constitución se ordena que durante el proceso de revocación de mandato queda prohibida la promoción y la difusión de propaganda gubernamental.

“Sugerirles respetuosamente, como ciudadano, que en esta legislación que van a hacer de revocación de mandato, yo creo que tiene mucho sentido que no se vete la comunicación oficial, que no se establezca una veda para la comunicación del presidente de la República, porque es una consulta popular diferente en donde lo que se consulta es la continuidad del Gobierno en turno. Por lo tanto, creo que no se le puede tapar la boca al Gobierno cuando de lo que se trata es que se defienda”, indicó Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.