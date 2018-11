Mario Delgado: No, a iniciativas que afecten la estabilidad económica

El coordinador de la mayoría de los diputados de Morena, Mario Delgado, aseguró que en la Cámara de Diputados no aprobarán iniciativas de ley que afecten la estabilidad económica.

Como las propuestas por el Partido del Trabajo (PT), de usar las reservas del Banco de México o desaparecer las Afores y tener un sistema único administrado por el Estado.

“Decirles a los mercados y aquí en la Cámara de Diputados no vamos a aprobar ninguna iniciativa que genere inestabilidad financiera, el tema de las Afores es una iniciativa aislada de un diputado, no forma parte de la agenda legislativa prioritaria, lo mismo que el PT había presentado una iniciativa sobre reservas del Banco de México, sí, no vamos a dar ninguna sorpresa”, señaló Mario Delgado, coordinador de Morena.

Entrevistado en el marco de la sesión de este martes en San Lázaro, el legislador recordó a los mercados financieros que en la Cámara de Diputados siempre se presentan iniciativas.

“Pero eso no quiere decir que se quieran aprobar o que se van a convertir en ley próximamente. Yo creo que a partir del primero de diciembre con la expectativa del nuevo gobierno se va a dar un mensaje contundente de que el país va a ser muy atractivo para la inversión”, sostuvo Mario Delgado.

Atractivo que, dijo, se generará a través de un gobierno austero y con un gasto más productivo.

Con información de Héctor Guerrero.

LLH