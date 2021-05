Mario Delgado llama al INE a la imparcialidad ante posible retiro de la candidatura de Mónica Rangel

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, recurrió a su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre la decisión que podría tomar el Instituto Nacional Electoral (INE), el jueves 6 de mayo, con respecto a la candidatura de Mónica Rangel, quien aspira a contender por la gubernatura de San Luis Potosí en las elecciones del 6 de junio de 2021.

Delgado señaló que el INE podría anunciar el retiro de la candidatura a Rangel, al argumentar que, al igual que Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, presentó irregularidades en sus gastos de precampaña.

A continuación hizo un llamado a la imparcialidad con miras a las próximas elecciones.

Los comentarios de Mario Delgado se produjeron después de que se diera a conocer que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral elaboró un proyecto en el que propone cancelar la candidatura de Mónica Rangel por no haber reportado sus gastos de precamapaña y sus ingresos.

Mónica Rangel recurrió al mismo medio para pronunciarse sobre lo sucedido, al asegurar que no ha incumplido con la ley:

“Respecto a la información no oficial filtrada esta noche, reitero que mi candidatura está firme porque está sustentada en acciones legales que en todo momento estuvieron apegadas a la normatividad electoral. No he incumplido con la ley. Así está demostrado y quedará claro.

Me separé del cargo como secretaria de salud de San Luis Potosí en fecha muy posterior al periodo de la precampaña; todos mis actos están apegados a derecho y conforme a la ley.

Reitero mi compromiso con el respeto irrestricto a la ley, del mismo modo en que me he conducido a lo largo de toda mi vida. No le voy a fallar a la gente que ha expresado su respaldo al proyecto de @lopezobrador_, de Mónica Rangel y de @PartidoMorenaMx”, escribió en diversos mensajes de Twitter.