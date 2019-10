Mario Delgado denuncia ‘guerra sucia’ en su contra por dirigencia de Morena

El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, denunció una guerra en su contra para no participar por la presidencia nacional de su partido, luego de que el pasado domingo se canceló la asamblea distrital en Iztacalco para elegir a los delegados que irán al Congreso Nacional de noviembre a elegir a su próximo dirigente.

No se puede excluir a nadie a la mala, me quieren sacar a la mala, lo cual es un despropósito, y no es un tema personal, es un tema de cuidar a la militancia, de cuidar mucho al movimiento”, señaló Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

El diputado Mario Delgado recordó que el pasado domingo cuando logró ingresar al lugar donde se realizaría la asamblea distrital, ésta se canceló por la saturación de las personas y la imposibilidad de dos computadoras para registrar a los participantes.

Era el siguiente ya para entrar al salón donde se iba a llevar a cabo la asamblea, y sin mayor explicación, cancelaron la asamblea, es la guerrita negra, ¿no?, primero querían descalificar mi militancia, o sea, que no era militante, a pesar de que yo participé en la asamblea constitutiva del partido en Colima, yo la organicé de hecho, yo me afilié en enero de 2015 cuando me salí de la fracción del PRD en el Senado y me pasé a Morena. Si no se limpia el proceso vamos tener una dirigencia espuria”, advirtió Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Entrevistado en el marco de la sesión de este martes, el coordinador de la mayoría morenista se refirió a la regularización de los autos llamados “chocolate”, contemplada en la Ley de Ingresos aprobada el pasado viernes.

Qué decidió la Cámara, que se va a fijar un plazo de 8 meses para revisar este asunto, no se trata de regularizar, no se trata de legalizar, porque esto es contrabando, esto es violar el Estado de derecho, pero sí tener una actuación en esta problemática, que es una problemática que se deja crecer y no se atiende”, destacó Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Con información de Héctor Guerrero.

