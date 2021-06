Marina del Pilar cierra campaña en Mexicali, Baja California

Marina del Pilar, candidata a la gubernatura de la coalición ‘Juntos Haremos Historia en Baja California’, cerró su campaña ante más de 10 mil personas y junto a la candidata a la alcaldía de Mexicali, Norma Bustamante.

Junto a los candidatos a legisladores locales mexicalenses, Manuel Guerrero, Víctor Navarro, Alejandra Ang, Liliana Sánchez y Juan Manuel Molina, la candidata a la gubernatura de Baja California por la coalición ‘Juntos Haremos Historia en Baja California’, Marina del Pilar, hizo la invitación para votar el domingo 6 de junio a favor de la Cuarta Transformación y sus candidatos para consolidar el proyecto de nación que inició el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ante un importante grupo de personas que se reunieron la tarde del martes, la candidata Marina del Pilar se comprometió a seguir velando por los derechos del magisterio y la burocracia, pero sobre todo por la seguridad de las familias de todo el estado, ya que “la prioridad es el pueblo de Baja California y su bienestar, además de mejorar las condiciones de vida de todas y de todos”, dijo.

La abanderada de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresó que las familias deben unirse a favor de la Cuarta Transformación el día de la jornada electoral, por ser la única vía pacífica y democrática para desterrar la corrupción de la administración pública estatal, y asegurar programas sociales eficientes que lleguen a la mayor cantidad de hogares en los siete municipios.

“Han sido semanas muy intensas, llenas de júbilo y satisfacción, semanas donde he encontrado el cariño de las y los bajacalifornianos en todos los rincones de nuestro estado, en todos los municipios, muchas gracias por tanto cariño, no les vamos a fallar, porque la Cuarta Transformación es del pueblo y para el pueblo, y tendremos un gobierno en el que todas y todos seremos escuchados y tomados en cuenta”, puntualizó.

Asimismo reafirmó que “habrá unidad para desarrollar el estado que merecemos en todos y cada uno de los ámbitos”, y resaltó su voluntad absoluta de trabajar incansablemente para combatir la pobreza, bajo la premisa de “que por el bien de todos primeros los pobres”, para la cual se coordinará estrechamente con el Gobierno Federal.

Marina del Pilar adelantó que la estructura electoral de Morena se encuentra preparada para defender el voto el domingo 6 de junio y consolidar la esperanza en Baja California, “construyendo unidos un estado bajo los principios de justicia social y bienestar que impulsan a la Cuarta Transformación de nuestro país, bajo el liderazgo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.

“A todos ustedes les pido que el domingo vayamos a votar, que llevamos a nuestros amigos, familiares, vecinos, vecinas, que se lleven su cubrebocas y una pluma para que podamos votar inmediatamente. Vamos a votar todos, más vale que sobre y no que falte. Vamos muy arriba en las encuestas, pero no nos podemos confiar, las encuestas no votan, los que votan son ustedes y sus familias, y sé que este domingo nos vamos a encontrar en las urnas, les encargo el voto para que podamos seguir haciendo historia en Baja California”, concluyó.