El Senado de la República no pudo cumplir el plazo que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de expedir un nuevo marco legal para la marihuana, tras desacuerdos entre los senadores, varios temas se atoraron.

Te recomendamos: Marihuana llega al Senado en cigarros, pasteles y cómic

Senadores de oposición acusaron que hay riesgo de un monopolio en torno al gran negocio con el nuevo mercado de la marihuana.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reveló presiones a legisladores, pero los coordinadores del bloque opositor rechazaron que ellos hayan recibido alguna presión o los integrantes de sus bancadas.

El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, exigió nombres y aclarar en qué consisten las presiones recibidas por el coordinador morenista.

Yo no he recibido ninguna presión y sería muy conveniente para el Senado de la República que nos digan de quien vino esas presiones y a que se debió. Voy en contra porque creo que nuestro país todavía está preparado para eso, el tema del alcohol, hay un estudio que por cada establecimiento lícito que hay en país, que tiene sus permisos, hay 11 clandestinos, si en el alcohol no lo han podido regular mucho menos van a poder regular el tema de las drogas. No debe haber prisa”, señaló el coordinador de los Senadores del Partido Acción Nacional (PAN).

FOTO Desacuerdos en Senado impiden aprobar nuevo marco legal para la marihuana. (Cuartoscuro)

El coordinador de los senadores de Morena respondió.

A revelar las fuentes, ¿alguno de ustedes las revela?, ¡no! No, no estoy obligado, como ustedes los periodistas. No soy delator de nadie, simplemente acepto, y me ven, y los veo en los pasillos, y me dicen, pero no me gusta eso. ¿No ha pasado a mayores? No, no. ¿Cabilderos? Eso, cabilderos, representantes de empresas internacionales y nacionales, laboratorios, farmacéuticas, empresas de producción, he recibido muchísimas gentes. ¿Qué es lo que le han pedido senador? Que legislemos, que aprobemos rápido, aprobarlo rápido. Lo que queremos es enfriar un poco los ímpetus, va a llevarse un tiempo moderado, porque el Senado le tiene que imprimir su ritmo, no que le impriman al Senado su ritmo”, destacó Monreal.

Otros coordinadores del bloque opositor aseguraron que tampoco han recibido amenazas y que si desean la aprobación de un nuevo marco legal para la marihuana, que sea bien cuidado.

No, no lo hemos recibido como tal, nosotros no lo hemos recibido como tal, pero lo viví como secretario de Gobernación, una gran exigencia de ya dar el paso importante, que yo estaría muy en contra de que esto va a disminuir la violencia en el país, totalmente en contra. Puede ayudar, es cierto, pero la violencia en el país no se va a reducir considerablemente por la regulación del cannabis”, afirmó Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los Senadores del PRI. ¿Ha sido presionado algún miembro de su bancada o usted? No, al contrario, lo que se tiene que hacer es perfeccionar la ley y eso es lo que vamos a estar trabajando”, reiteró Dante Delgado, coordinador de los Senadores de Movimiento Ciudadano. Interesados en hacer negocio, no, concretamente en mi caso, no ha llegado nadie en ese sentido. Hay un dictamen que no está acabado”, concluyó Miguel Ángel Mancera, coordinador de los Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los senadores no fijaron fecha para aprobar la nueva legislación de la marihuana.

Con información de Claudia Flores

KAH