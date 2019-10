Reforma para regular marihuana, atorada por presiones, denuncia Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó que la reforma para expedir un marco legal para la producción, distribución, venta y consumo de marihuana se atoró por presiones.

En lo de marihuana no tenemos consenso, la verdad es que hay muchos intereses, es impresionante la cantidad de cabilderos que están por aquí. Yo sí estoy de acuerdo en que se legisle sobre de ella, pero me huele algo, me huele algo”, señaló Ricardo Monreal.