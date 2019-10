Marihuana llega al Senado en cigarros, pasteles y comic

Cigarros de marihuana, pasteles, galletas, muffins, gomitas con aceite canábico. Todos estos productos se regalaron y algunos se vendieron en una las puertas del Senado, que da al Parque Luis Pasteur, en Reforma e Insurgentes.

“Marihuana legal, marihuana es natural, no queremos más que les moleste porque la hierba es la planta que da la tierra, hasta la Biblia lo dice hermanos y hermanas, yo creo que ya se nos va a hacer”, dijo un hombre.

¿Las vendes?

“No, las estamos regalando aquí para el movimiento de la marihuana”, respondió una persona.

Por iniciativa de la senadora Jesusa Rodríguez de Morena, se promovió así la pronta legalización del mercado de la marihuana.

Y es que, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado debe expedir un marco legal para la producción, distribución, venta y consumo de la cannabis.

“Ojalá los senadores, los diputados, todos hagan lo indicado para que esta generación le pueda tocar vivir un movimiento de derechos y fúmele, fúmele”, dijo un consumidor de marihuana.

Decenas de personas, en su mayoría jóvenes, fumaban carrujos de marihuana o consumían otros productos para invitar a la gente que pasaba por ahí a que se unieran al apoyo de esta iniciativa.

“Las galletas cuestan 2 por 70”, dijeron.

La senadora Rodríguez también distribuyó un cómic titulado: “Mariguana para principiantes con perdón de Rius”

Un joven aprovecho para rapear frente a las cámaras:

“Usted pregunta hacer con estas vagos toda la mañana yo solamente me pongo a hacer rap, disculpe usted si lo molesta el humo, esto no es para hacerlo enojar y como es mi rap igual y cae la marihuana en su hermana porque mi rap se parece, lo molesta en la mañana, en la tarde o en la noche, yo no sé qué hacer si usted me ve en la madrugada dice drogadicto seguro”

Sin embargo, el Senado detuvo esta semana el avance del dictamen sobre el nuevo marco legal de la marihuana en comisiones.

Con información de Claudia Flores.

