‘Iglesia de la Verdad’, recinto que venera a la marihuana en Estados Unidos

El humo en esa iglesia no es de incienso, es de marihuana. A las 3 de la tarde, cada domingo, ahí se celebra una ceremonia que sería equivalente a una misa.

El equivalente al sacerdote, se autonombró ministro Mercii, haciendo referencia a “gracias” en francés.

No le gusta el ‘Diego’ con el que lo bautizaron sus papás mexicanos cuando él nació en Estados Unidos.

'Iglesia de la Verdad', recinto venera a la marihuana en Estados Unidos. (Noticieros Televisa)

A las afueras de Los Ángeles, California, encabeza la ‘Iglesia de la Verdad’, un espacio fundado hace siete meses y que está abierto a todos, judíos, católicos, musulmanes, budistas, ateos, pero a un solo sacramento: la marihuana.

Para venerarla él y los creyentes se basan en parte de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos: libertad de religión y libertad de reunión sin interferencia del gobierno.

El ministro Mercii inaugura la ceremonia con una petición: que los nuevos fieles se presenten y que todos compartan entre sí algo que los haya hecho sentirse orgullosos durante la semana.

Luego, momento de consumir el sacramento, la marihuana, y luego, momento del sermón.

Este país se construyó sobre la persecución, nuestra gente era perseguida en Inglaterra por la oligarquía, nuestra gente pensaba: no creo en la oligarquía, no creo en su Dios, creo en el mío, así que me voy a otro país”, dijo el Ministro Mercii.

Basarse en la primera enmienda de la Constitución es un método para no pagarle impuestos al gobierno de California que legalizó el uso recreativo a inicios del año pasado tras someterlo a votación. La disputa por quien tiene la razón está en una Corte local.

La marihuana es un regalo de Dios

A la gente no le gusta el aceptar a otros, a la gente no le gusta la tolerancia y aquí enseñamos a la gente en que puedes ser quien tú quieres, puedes creer en lo que quieras y lo más importante: la marihuana no es solo una droga de uso recreativo, es un regalo de Dios”, enfatizó el ministro Mercii.

Al terminar la ceremonia, cada creyente hace una donación, como la limosna.

Con el dinero se compra más “sacramento” para todos, se alimenta a personas sin casa y adquieren herramientas para limpiar las calles.

Regan y Lindsey son fieles de esta iglesia, una de las más de 60 de este tipo que han nacido en Estados Unidos, la primera trajo a la segunda. Tienen 18 y 19 años y están por debajo de los 21 que marca la ley en Estados Unidos para ser consumidor.

Este ha sido un lugar en el que me he sentido muy segura, pasaba por momentos difíciles. Ella me trajo y me han apoyado mucho. Creo que la marihuana es más curativa que cualquier otra cosa, ya sea para dolores físicos o problemas mentales, realmente ayuda a la gente en el día a día”, dijo Lindsey.

El gobierno del Estado insiste en que ese espacio no es una iglesia, sino un dispensario ilegal. Los fundadores rechazan la idea porque no venden marihuana y aseguran que los altibajos en fieles son por culpa de la persecución.

A diferencia de la iglesia, hay sectores que solo ven números positivos. Como el de Brad McLaughlin, él fundó Budtrader: la red social de la marihuana que tiene dos millones de usuarios y recibe 5 millones de visitas al mes.

Entre las empresas que ahí se anuncian destacan las que atienden a nuevos clientes: perros y gatos viejos.

No es un tipo de marihuana que drogue a los perros, es mariguana con altos niveles medicinales y la idea es que funcione como una alternativa para eliminar el dolor de artritis, de articulaciones”, detalló Brad.

Esas empresas se surten de campos cultivos como el que posee y administra Spencer. Es estadunidense involucrado en la marihuana desde hace 17 años y asegura que, para ese negocio, los mejores trabajadores vienen de un solo lugar.

Los latinoamericanos, pero especialmente los mexicanos, son los mejores agricultores en el mundo entero, no sólo los más trabajadores”, señaló.

Su mano derecha, es Cavazos, un dreamer mexicano. Es decir, llegó a Estados Unidos siendo un niño, está en proceso de legalización y ahora tiene bajo su cargo seis mil metros de producción.

¿Con lo aprendido regresaría a México a emprender en caso de legalización?, Realmente no creo que me paguen lo que me estoy ganando yo aquí, pero si iría a enseñar personas nada más”, concluyó Cavazos.

Con información de Claudio Ochoa

