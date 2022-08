Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian que esperan a su primer bebé

Mariana Rodríguez y Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunciaron hoy, 29 de agosto de 2022, que esperan a su primer bebé.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Mariana Rodríguez compartió una fotografía, junto a su esposo Samuel García, quien muestra la imagen de la ecografía del embarazo.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3 🤍 tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más.

Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos!!! Te amamos”, expresó en sus redes sociales la esposa del gobernador de Nuevo León.