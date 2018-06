Mariana Boy visita la delegación Gustavo A. Madero

Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de la Ciudad de México, hizo campaña en la Delegación Gustavo A. Madero.

Desde el teatro al aire libre, “Carlos Colorado”, ubicado en la Colonia 25 de Julio, dijo que los gobiernos de los últimos 20 años, lejos de ayudar a los habitantes de esta y otras delegaciones, los han perjudicado.

El resto de los candidatos que compiten con nosotros por otros partidos, ustedes mejor que nadie los conocen, han tenido la oportunidad de gobernar en esta delegación, han tenido la oportunidad de gobernar en la Ciudad de México, han ocupado distintos puestos del servicio público y no ha pasado nada, no han cumplido sus promesas y esta vez no va a ser la excepción”, aseveró la candidata.