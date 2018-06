Mariana Boy cierra campaña en bicicleta

Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cerró campaña con una rodada en bicicleta en el circuito Gandhi de Reforma.

En su último día de proselitismo dijo que la capital del país está abandonada por autoridades poco transparentes, sin rendición de cuentas, que no han querido atender los grandes problemas de desigualdad social, inseguridad, falta de agua y movilidad que aquejan a millones de ciudadanos.

Mariana Boy mandó un mensaje final al electorado de la capital del país.

“Para que el electorado no se confunda, el PRI y el Verde no somos lo mismo. Tenemos que salir a ejercer nuestro derecho al voto. Creo que el poder de elegir realmente a quien nos va a gobernar está en los ciudadanos. De nada sirve que en dos o tres años nos quejemos del gobernante que tenemos si no salimos a votar”, señaló.

La candidata también pidió a los votantes analizar a fondo, además de las propuestas, la trayectoria política, profesional y personal de los aspirantes a jefe de gobierno.

Mariana Boy concluyó tres meses de campaña afirmando que, si gana el domingo, encabezará un gobierno justo, honesto y transparente con igualdad de oportunidades.

(Con información de Enrique Martínez)

tfo