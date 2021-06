Con mariachis, flores y pastel despiden a Hugo López-Gatell afuera de Palacio Nacional

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, cerró el ciclo de conferencias vespertinas para informar sobre el avance de la pandemia de COVID-19 dejando claro que la actividad epidémica aún está activa y al término, simpatizantes lo despidieron con mariachis, flores y pastel afuera de Palacio Nacional.

Te recomendamos: ‘No estamos declarando el final de la epidemia’, dice López-Gatell en última conferencia de salud

Al terminar la conferencia lo esperaba afuera de Palacio Nacional un grupo identificado como “Grupo Oficial de Apoyo del Doctor Hugo López Gatell”. Esta personas lo despidieron con porras, se tomaron fotos con él, le regalaron un pastel, ramos de flores, un muñeco de peluche con su imagen y también hubo mariachi.

Durante la última conferencia, en Palacio Nacional, habló de los principales pilares de respuesta anticovid:

1) Anticipación y preparación.

2) Detención temprana.

3) Medidas de salud públicas.

4) Mitigación y control de la pandemia.

Se destacó el esfuerzo realizado para lograr una reconversión hospitalaria, la cual llegó a 35 mil 635 camas de hospital, lo que representó 7 veces más de las que había antes del coronavirus.

El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad dijo cuál podría ser una de las mayores secuelas de esta pandemia y habló sobre el futuro del comportamiento del coronavirus en nuestro país.

“Una de las mayores secuelas que podría dejar la pandemia es el uso inadecuado de los antibióticos en muchos de los hospitales y que podría resultar en la selección de bacterias resistentes a múltiples fármacos. La llegada o no de una tercera ola, que siempre es posible, en mi opinión personal, pienso que sería no de la magnitud de la última que sufrimos en el otoño invierno del 20, del 21, pero eso está por verse, es impredecible como lo he manifestado y depende de otros factores también”, señaló Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.