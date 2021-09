María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, desconoce denuncia contra científicos

La directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, dijo desconocer la denuncia contra las 31 personas, entre investigadores y exfuncionarios del Conacyt, a los que se les acusa de la presunta autorizaron del financiamiento de al menos 50 millones de pesos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.

“¿Exactamente de qué se les acusa?, ¿se les acusa de delincuencia organizada?… No sé… Usted debe saber… No sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas, yo no vine a apoyar el primer Gobierno de la Cuarta Transformación, acusar absolutamente a nadie, a nadie… ¿O sea, usted no sabe por qué se les está acusando?… No”, dijo María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.