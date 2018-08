Margarita Zavala presenta asociación civil LIBRE

Margarita Zavala, excandidata presidencial independiente, presentó la asociación civil LIBRE (Libertad y Responsabilidad Democrática), la cual encabeza.

Durante el discurso, dijo que el principal objetivo es abrir espacios a los mexicanos que no tienen voz y contribuir a la democracia.

Y la democracia lo sabemos muy bien no solo se refleja en las elecciones o en un día electoral, la democracia sin libertad, sin responsabilidad, sin estado de derecho, sin legalidad, sin respeto, se convierte con mucha facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, pero totalitarismo”, indicó Margarita Zavala.

Margarita Zavala rechazó que se trate de la formación de un nuevo partido político y dijo que todas las personas, sin importar su afiliación partidista, se pueden incorporar.

Esta es una asociación civil y lo he generado como un nuevo espacio público que no significa un partido político sino lo que es, una asociación civil nacional con vocación política en libertad, con responsabilidad y en la defensa de la democracia, con toda la amplitud que ello significa y se trata de esto, de una asociación civil y no de la vorágine de un partido político”, afirmó Margarita Zavala.