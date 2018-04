Margarita Zavala ofrece enfrentar la delincuencia con la mejor policía federal

En Ciudad Altamirano, Guerrero, Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia, ofreció un gobierno valiente que enfrentará a la delincuencia con la mejor policía federal.

Que enfrente al crimen, que no les de amnistía, que no sea su cómplice, si no que lleve a los delincuentes a la justicia. Propongo desde aquí desde un lugar que puede ser cualquier parte de México, desde un lugar donde la gente se siente abandonada por su estado, propongo profesionalizar y duplicar la policía Federal, fortalecer en cascada las policías estatales y municipales. Yo tendré la mejor policía Federal, la más capacitada la más confiable, la más valiente la más eficaz”, dijo Zavala.