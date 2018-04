Margarita Zavala habla de la relación entre México y Estados Unidos

En la Universidad de California, en San Diego, Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, habló del momento crítico en la relación entre México y Estados Unidos y aconsejó a la comunidad mexicana estadounidense que no se deje llevar por los discursos de odio, sino por la historia compartida desde 1822.

Tanto la historia compartida en términos diplomáticos, como lo que hemos compartido en la cultura, en la comida, rebasa cualquier discurso de odio, rebasa cualquier momento de desprecio de unos a otros […] Estoy convencida de lo que todos opinamos en México, la mejor vía para intercambiar retos, para resolver situaciones regionales es la vida del respeto, y México siempre ha sido un buen amigo, un buen vecino, ha sido confiable”, confió.

No sin antes aclarar que las leyes mexicanas, no permiten hablar en el extranjero sobre sus propuestas como candidata a la presidencia, Margarita destacó que es necesario atender la situación de la migración desde las comunidades y no sólo en la frontera.

Yo lo que pido es que veamos en los temas migratorios algo mucho más que personas que piden trabajo, hay niños y niñas que cruzan para ver a su papá o su mamá y que la separación familiar genera más desorden o violencia […] Y la mejor manera de decirle a un niño que se quede y a una abuela que no lo mande, es resolviendo una situación en la comunidad de origen, y creo que de los grandes problemas migratorios que tenemos en esta región, es porque no miramos a la comunidad de origen y sólo miramos a la frontera”, señaló.

En el centro de estudios México-Estados Unidos con jóvenes y adultos, invitó a quienes continúan ilegales y son estudiantes a perseguir sus sueños.

Cuestionada sobre la influencia de Hillary Clinton para decidir ser candidata, dijo que una mujer buscando estar en puestos de decisión, siempre es inspiración para otras.

La candidata independiente evitó hablar sobre temas de política con el público y la prensa.

(Con información de Adriana Valasis)

tfo