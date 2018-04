Margarita Zavala asegura que no está en riesgo su candidatura

Margarita Zavala dijo que cumplió con todos los requisitos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para lanzarse como candidata independiente a la Presidencia de la República y no está en riesgo de perderla.

Agregó que no se han opuesto a ninguna investigación que quiere realizar el INE en el caso de las simulaciones.

Zavala destacó que entre las inequidades que ha enfrentado también está la de los spots.

Solo me han dado la posibilidad de tener un spot por cada 117 qué tendrá Andrés Manuel, por cada 220 que tendrá Ricardo Anaya y por cada 224 que tendrá Meade. Además no me permitieron presentar mi spot, por ley, por lo que digan, pero no me permitieron presentar mi spot al mismo tiempo que los propios partidos, que dicho sea de paso fue aceptado su registro el mismo día que yo y me obligaron a presentarlo una semana después, por eso lo estoy presentando hasta ahorita únicamente a través de redes”.