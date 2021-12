Margarita García, diputada del PT, denuncia agresiones por parte de policías CDMX

La diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), Margarita García, denunció haber sido víctima de presuntas agresiones físicas y verbales por parte de policías capitalinos, momentos después de salir de una consulta médica en las inmediaciones del Metro Velódromo de la Ciudad de México.

“Indignada de lo que hoy fui objeto yo y mi familia; los policías estaban golpeando y ahí este, sin ningún motivo a dos jóvenes de un auto color negro, me acerqué a preguntarles qué sucedía porque golpeaban a los jóvenes, me trasladaron en una patrulla, las dos mujeres quienes en todo momento me jalaron de los pelos, ven como vengo despeinada nos agacharon y en todo el trayecto nos vinieron golpeando, diciendo y amedrentándonos”, dijo Margarita García, diputada federal PT.